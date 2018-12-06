PKK'ya Amanoslar'dan geçit verilmedi

PKK LOJİSTİĞİNE DARBE

Zeytin Dalı Harekatı sonrası TSK tarafından örgütün Afrin'den Türkiye'ye geçiş noktası olarak kullandığı Amanoslar'da bazıları örgütün sözde üst düzey kadrosundan 46 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlarda PKK'nın lojistiğine de darbe vuruldu.

Terörle mücadele kapsamında Osmaniye ve Hatay İl Jandarma Komutanlığına bağlı timlerin Amanoslar'da yürüttüğü arama tarama faaliyetlerinde ise terör örgütü üyelerince kullanılan çok sayıda sığınak ve depo tespit edildi.

17 SIĞINAK, ERZAK DEPOSU VE MÜHİMMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Ocak ve kasım ayları arasında örgüt elemanlarınca kullanılan 17 sığınak, 2 erzak deposu ile toprağa gömülü içinde mühimmat, patlayıcı ve malzemeleri bulunan 26 plastik bidon ve teneke kutu bulundu.

Tespit edilen sığınak, depo ile toprağa gömülü bidon ve teneke kutularda 73 kilogram TNT patlayıcı, 72,5 kilogram amonyum nitrat ile 16,5 kilogram plastik patlayıcı ele geçirildi.

Aramalarda bulunan bir roketatar, 3 roketatar mühimmatı, 18 makineli tüfek ile bu tüfeklere ait çok sayıda fişek, 2 tabanca, 21 el bombası ile 30 kablolu 16 elektrikli fünye düzeneği, patlayıcıları uzaktan infilak ettirmek için 3 el telsizi, elektronik devre kartı ile çok sayıda küçük ve büyük pil de imha edildi.

Patlayıcıları tüplerle güçlendirmişler

Operasyonlarda 22 piknik tüpü de bulundu. Teröristlerin el yapımı patlayıcıların etkisini artırmak için tüpleri kullandığı belirlendi.

Aramalarda ayrıca TSK'nın sinyal kesici kullanma ihtimaline karşı toplam uzunluğu bir kilometreyi aşan kablo ele geçirildi.

Jandarma timlerinin Amanoslar'da tespit ettiği sığınaklardan birinde çok miktarda yaşamsal malzemenin yanı sıra Osmaniye ve İstanbul illerinin kent haritaları ile Suriye'nin Kobani bölgesinin krokisi de bulundu.

Delil niteliği taşıyan malzemelere, Jandarma Kriminoloji Laboratuvarı'na teslim edilmek üzere el konuldu.