Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Şahabettin Harput'a 6 yıl 3 ay hapis cezası

'a 6 yıl 3 ay hapis cezası

Eski Valisi , yargılandığı FETÖ/PDY davasında 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.12.2018 16:04 Güncelleme Tarihi: 6.12.2018 16:58
Şahabettin Harput'a 6 yıl 3 ay hapis cezası

Bursa'da eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'un da aralarında bulunduğu 60 sanıklı FETÖ davasında karar çıktı. Örgüt yöneticiliğinden yargılanan Vali Harput, örgüt üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'un da bulunduğu 60 sanıklı FETÖ davasında sona gelindi. Mahkeme heyeti, örgüt yöneticiliğinden yargılanan Şahabettin Harput'a 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Harput, cezası onanana kadar yaşadığı Ankara ilinden dışarı çıkamayacak. Kararı duyan Harput, duruşma sonrası eşi ve avukatıyla birlikte adliyeden gülerek ayrıldı.

İşte FETÖ’nün yurtdışına kaçan firarileri​
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Şahabettin Harput'a 6 yıl 3 ay hapis cezası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN