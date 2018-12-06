Soner Gökçe kimdir? CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Soner Gökçe oldu!

31 Mart 2019 yerel seçimleri için CHP'nin adayları belli oluyor. Cumhuriyet Halk Partisi, Malatya Büyükşehir Belediyesi için Soner Gökçe'yi aday gösterdi.

CHP MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI SONER GÖKÇE KİMDİR?

Soner Gökçe, 15 Ekim 1976 tarihinde Malatya Hekimhan Deveci köyünde doğdu. Baba adı Ali Tahsin, anne adı Zeynep'tir. 2001 yılında hukuk fakültesinde mezun oldu.

17 yıldır Malatya'da Serbest Avukatlık yapmaktadır. Baro Başkan Yardımcılığı, Genel Sekreterlik, Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Sivil Toplum Kuruluşlarında görev aldı.

6 yıl Anavatan Partisi Malatya İl Başkanlığı görevinde bulundu. İyi derecede İngilizce biliyor. Evli ve bir çocuk babasıdır.