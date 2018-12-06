Tasarlayarak, canavarca hisle öldürmekten yakalama kararı

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Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin soruşturmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, nöbetçi sulh ceza hakimliğine başvurup Veliaht Prens'in sağ kolu olan eski Kraliyet Divanı Müşteşarı Suud El Kahtani ile eski İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed bin Muhammed El Asiri'nin de görüldükleri yerde tutuklanmaları için yakalama kararı çıkarılmasını talep etti. Hakimlik de talebi kabul ederek, Selman'a yakın olan bu iki kişi hakkında yakalama kararı verdi. Başsavcılığın yazısında, daha önce 15 kişilik suikast timi ile 3 başkonsolosluk çalışanı hakkında yakalama kararı çıkarıldığı belirtilerek, Asiri ve Kahtani'nin ise "Cinayetin Suudi Arabistan'daki planlayıcıları arasında yer aldıkları" kaydedildi. Yazıda "Suça katılan diğer şüphelilerle ilgili çalışmalar devam etmektedir" ifadesi dikkat çekti. Reuters Kahtani'nin cinayeti internetten görüntülü olarak takip ettiği ve "Bana o köpeğin kafasını getirin" dediğini öne sürmüştü.Soruşturmada, hakkında yakalama kararı çıkarılan şüpheli sayısı 20'ye çıktı. Başsavcılığın talep yazısında "Suudi makamlarınca Kaşıkçı'nın öldürüldüğü resmen açıklanmıştır. Asiri ve Kahtani'nin cinayetin Suudi Arabistan'daki planlayıcıları arasında olduğuna dair bilgiler edinilmiştir. Daha önce 18 şüpheli hakkında "Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek, kasten öldürdükleri" konusundaki kuvvetli şüphenin Asiri ve Kahtani için de geçerli olduğu, bu suçlar nedeniyle görüldükleri yerde tutuklanmaları talep edilmektedir" denildi.BM İnsan Hakları Sorumlusu Michelle Bachelet "Bu korkunç cinayetin sorumlularının bulunması için uluslararası soruşturmanın gerekli olduğuna inanıyorum. Biz bunun için çağrı yaptık . Ama cezai soruşturma yetkimiz yok. Bu ancak BM Güvenlik Konseyi'nin girişimiyle yapılabilir" dedi. Bachelet, Çin'de Uygur Türkleri ve Müslümanların toplandığı kamplara erişim talebini de yineledi.