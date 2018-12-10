Adil Öksüz’ü arayan müdüre yeniden gözaltı

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SAKARYA Emniyet Müdürlüğü'nce FETÖ'nün kilit ismi Adil Öksüz'ü yakalamak için kurulan özel timin başındaki eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Ercan Özoğluöz, FETÖ/ PDY ile bağlantılı olduğu iddiasıyla haziranda tutuklandı. 320 boş adrese operasyon düzenlediği ve örgütle bağlantılı olduğu iddiasıyla tutuklanan Özoğluöz, yargılandığı Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce önceki gün tahliye edildi. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti. Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesi itirazı kabul ederek, Özoğluöz hakkında yeniden yakalama kararı çıkardı. Polis, Ercan Özoğluöz'ü gözaltına alarak, emniyet müdürlüğüne götürdü. Öte yandan FETÖ/ PDY soru��turmaları kapsamında Adana'da 3, Eskişehir'de 3 kişi tutuklandı. Kocaeli'nde ise bir kişi gözaltına alındı.