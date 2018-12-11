Çanakkale'de göçmen kaçakçılığına darbe

Kentte yasa dışı göçle mücadele kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı şubeler ve ilçe emniyet müdürlüklerinin desteğiyle çok sayıda operasyon düzenlendi.

100 GÖÇMEN YAKALANDI

Operasyonlarda, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 100 düzensiz göçmen yakalandı.

15 ORGANİZATÖR GÖZALTINA ALINDI

Yabancı uyrukluların yurt dışına kaçışlarını organize ettiği belirlenen 15 organizatör gözaltına alındı. Zanlılardan 5'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 10'u ise ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, operasyonlarda ele geçirilen can yeleği, şişme bot, akaryakıt, cep telefonu ile 8 araç, 15 bin lira, bin avro ve 500 dolara el konuldu.