Körfez ülkeleri dünyanın gözünün içine baka baka Selman'a destek verdi!

Bir cinayetin gerçek faillerinin açığa çıkarılmasını istemek, neredeyse o cinayetten daha büyük bir suç olarak kabul edilmek üzere... Suudi Arabistan yönetiminin veliaht Muhammed bin Selman'ın suçunu örtbas etme çabaları yetmezmiş gibi, Riyad şimdi bu çabaları uluslararası platforma taşıdı.



Destekliyorlar

Riyad'da toplanan Körfez İşbirliği Konseyi 39'uncu Zirvesi sonunda yayımlanan 72 maddelik kapanış bildirgesinde, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin Suudi Arabistan yönetiminin takındığıtavır ve olayın aydınlatılması için yerine getirdiği icraat ve çalışmaların Körfez İşbirliği Konseyi'nce desteklendiği ifadelerine yer verildi.





Suudi adaleti...

Suudi Arabistan'ın güdümlediği bu bildirgeye göre, Cemal Kaşıkçı cinayetini tezgâhlamak üzere İstanbul'a gönderilen çetenin elemanlarının Türkiye'de yargılanmasını istemenin bir anlamı yok. Çünkü "Kral Selman bin Abdulaziz'in liderliğindeki Suudi Arabistan Krallığı hukukun üstünlüğü ve adalet kurallarının yerleşmesi için, tüm hukuki icraatı yerine getirmeye" kararlıymış.



Cinayetin kılıfı

Kısacası dünyanın geri kalan bölgelerinde ve ülkelerinde yaşayan insanlar "Cemal Kaşıkçı boğazlanırken son söz olarak neler" dedi veya parçalanırken onu parçalayanlar müzik mi dinledi gibi konularla ilgilenirken, Suudi Arabistan ve onun uyduları olan Körfez ülkeleri "Cinayeti kim işlediyse işledi, bundan size ne" diyorlar dünyaya.



Dikkat etsinler

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