Balıkesir'de FETÖ üyelerine operasyon

Edinilen bilgiye göre Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında aranan emekli jandarma astsubay Burhaniye ilçesinde, Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan şüpheli öğretmen KOM polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sonrası adli, makamlara çıkarılan öğretmen tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmaların devam ettiği öğrenildi.

19 İSME OPERASYON

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün yurtdışında bulunan okullarına ve şirketlerine ilimizden para gönderdikleri tespit edilen 19 örgüt üyesine KOM Şube ekipleri operasyon düzenledi.

Operasyon sonrası bu şüphelilerden 15'i hakkında devam eden soruşturma olduğu anlaşılmış, hakkında soruşturma bulunmayan 4 şüpheliye Balıkesir merkez ve Ankara ilinde bulunan adreslerinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince eş zamanlı operasyon yapılmış, 3 şüpheli yakalandı ve 1 şüphelinin yurtdışında gittiği tespit edildi. Olaylarla ilgili soruşturmaların devam ettiği öğrenildi.