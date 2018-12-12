Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Balıkesir'de FETÖ üyelerine operasyon

'de üyelerine operasyon

polisinin /PDY Silahlı Terör Örgütüne Yönelik operasyonları sürüyor.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.12.2018 10:45 Güncelleme Tarihi: 12.12.2018 10:53
Balıkesir'de FETÖ üyelerine operasyon

Edinilen bilgiye göre Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında aranan emekli jandarma astsubay Burhaniye ilçesinde, Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan şüpheli öğretmen KOM polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sonrası adli, makamlara çıkarılan öğretmen tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmaların devam ettiği öğrenildi.

19 İSME OPERASYON

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün yurtdışında bulunan okullarına ve şirketlerine ilimizden para gönderdikleri tespit edilen 19 örgüt üyesine KOM Şube ekipleri operasyon düzenledi.

Operasyon sonrası bu şüphelilerden 15'i hakkında devam eden soruşturma olduğu anlaşılmış, hakkında soruşturma bulunmayan 4 şüpheliye Balıkesir merkez ve Ankara ilinde bulunan adreslerinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince eş zamanlı operasyon yapılmış, 3 şüpheli yakalandı ve 1 şüphelinin yurtdışında gittiği tespit edildi. Olaylarla ilgili soruşturmaların devam ettiği öğrenildi.

ABD’de skandal! Dev havalimanını FETÖ’cüye verdiler!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Balıkesir'de FETÖ üyelerine operasyon
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN