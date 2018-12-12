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’da il binasına operasyon: 35 gözaltı

'da terör örgütü lideri için il binasında başlatılan açlık grevi nedeniyle binaya operasyon düzenleyen polis 35 kişiyi gözaltına aldı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.12.2018 19:14 Güncelleme Tarihi: 12.12.2018 19:21
Diyarbakır’da HDP il binasına operasyon: 35 gözaltı
Edinilen bilgiye göre, HDP Milletvekili Leyla Güven'in terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için başlattığı açlık grevine destek grup HDP il binasında açlık grevine başladı. Geçtiğimiz günlerde il binasına yapılan operasyonla açlık grevi eyleminde bulunan 25 kişi gözaltına alınmıştı. Bugün akşam saatlerinde il binasına ikinci kez operasyon düzenleyen polis 35 kişiyi daha gözaltına alırken terör örgütünü simgeleyen afiş ve flamalar da toplandı.
İl binası önü ve çevresindeki güvenlik önlemleri devam ediyor.
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Diyarbakır’da HDP il binasına operasyon: 35 gözaltı
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