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"’de düzen nasıl bozuldu Ali bey?"

Sosyal medya üzerinden çarpıcı paylaşımları yapan Sabah yazarı bugünkü köşesini de Fenerbahçe’nin son dönemde yaşadığı zor günlere ayırmış. “ da "dip dalgası" yaratmak için olsa gerek, sportif direktör olarak Comolli'yi getirmekle Fenerbahçe'mizin düzenini bozdu” diyen Salih Tuna’nın yazısı şu sözlerle son buluyor: “Devlet "desteği" olmadan 3 büyüklerden hiçbiri bu mali yapıyla ligde tutunamaz.”

Giriş Tarihi: 12.12.2018 09:51 Güncelleme Tarihi: 12.12.2018 11:18
Fenerbahçe’de düzen nasıl bozuldu Ali bey?

SALİH TUNA'NIN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Ali Koç da "dip dalgası" yaratmak için olsa gerek, sportif direktör olarak Comolli'yi getirmekle Fenerbahçe'mizin düzenini bozdu.

Lakin cezayı futbolcularına kesti.

Yıllar önce Mustafa Denizli de Fenerbahçe teknik direktörüyken, benzer bir ceza vermişti ama kendisini de içine kattığı gönüllü bir cezaydı bu.

Manisa'dan İstanbul'a mecburi otobüs yolculuğu ceza değil, tahkirdir.

Ali Koç futbolcuları böyle aşağılayarak mı "düzeni" sağlayacak?

İdman cezası, kadro dışı bırakma cezası veya para cezası verirsiniz.

Otobüs cezası nedir?

Futbolcular kimsenin "kölesi" değildir. Neyse.

İlk haftalarda böyle "düzensizlikler" olurdu, bu da "daha lig yeni başladı" lakırdıları eşliğinde olağan karşılanırdı.

Durum bu sefer çok farklı.

İlk devrenin bitimine 2 hafta kala, başka bir ifadeyle, 15 müsabakanın ardından zirve şöyle şekillendi: Başakşehir, Kasımpaşa, Antalyaspor

Lider Başakşehir, Beşiktaş ve Galatasaray'a 8'er puan fark attı.

Fenerbahçe'ye mi?

Tam 19 puan.

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Ali Koç'tan futbolculara çok sert sözler

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