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'nün "avukat ablasına" hapis cezası

'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik davada, örgütün kadın avukatlarından sorumlu eski öğretmen, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.12.2018 16:19 Güncelleme Tarihi: 12.12.2018 17:47
FETÖ'nün avukat ablasına hapis cezası

Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Dilek Bozca ile avukatı katıldı. Sanık Bozca, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Herhangi bir terör örgütüne üye olmadığını savunan Bozca, ByLock ve KakaoTalk programlarını kullanmadığını iddia etti. Sanık Bozca, beraat talebinde bulundu.

7 YIL HAPİS CEZASI

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın örgüt içinde "Melek" kod adını kullandığını, FETÖ'nün kadın avukatlardan sorumlu olduğunu, toplantılar düzenleyip örgüt mensuplarına ByLock programını yüklediğini, kendisinin de bu uygulama ve KakaoTalk'u kullandığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Bozca'ya "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, yurt dışı çıkış yasağının devamına hükmetti.

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FETÖ'nün "avukat ablasına" hapis cezası
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