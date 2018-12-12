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’nün Jandarması’ndaki yapılanmasına 22 tutuklama

'nün sözde Jandarma Komutanlığı'ndaki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 41 şüpheliden 22'si tutuklandı. Şüphelilerden 14'ü etkin pişmanlıktan yararlandı.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.12.2018 18:04 Güncelleme Tarihi: 12.12.2018 18:38
FETÖ’nün İstanbul Jandarması’ndaki yapılanmasına 22 tutuklama

Fetullahçı Terör Örgütü'nün sözde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı yapılanmasına yönelik Jandarma komutanlığı ekipleriyle birlikte yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.Adliyeye çıkarılan 22 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FETÖ’nün kilit isimleri hücre evinde yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İstanbul merkezli iki ilde gerçekleştirilen operasyonda 41 şüpheli muvazzaf ve aktif görevde asker gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemleri ardından savcılığa sevk edildi. Savcılıktaki işlemleri soruşturma savcısı Can Tuncay tarafından yapılan şüphelilerin bir bölümü, sorguları ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

22 TUTUKLAMA, 14 ETKİN PİŞMANLIK
Tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 24 şüpheliden 22'si ise tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden 14'ü ise etkin pişmanlıktan yararlanarak örgüt ve mensupları hakkında ayrıntılı açıklamalarda bulunduklarından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adli kontrol istemiyle sevk edilen 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiği öğrenildi.

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FETÖ’nün İstanbul Jandarması’ndaki yapılanmasına 22 tutuklama
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