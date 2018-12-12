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'ya silah almak için para toplamışlar

'de terör örgütü /'ya silah ve bomba almak için para topladıkları tespit edilen 20 zanlı yakalandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.12.2018 10:16 Güncelleme Tarihi: 12.12.2018 10:18
PKK'ya silah almak için para toplamışlar

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen 25 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 20'si gözaltına alındı.

Şüphelilerin, HDP İl Örgütü binasında örgüt elebaşı Abdullah Öcalan için açlık grevi yaptıkları, örgüte silah ile bomba almak için 20 bin dolar ile 17 bin lira para topladıkları tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürülürken, diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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PKK'ya silah almak için para toplamışlar
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