Üniversiteden atılan başörtülü öğrenciye 20 bin lira tazminat

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Anayasa Mahkemesi, başörtüsü yasağından dolayı üniversiteden ilişiği kesilen Sara Akgül'ün aldığı bursları iade etmek zorunda kalmasının, din özgürlüğünü ve eğitim hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle yaptığı bireysel başvuruyu kabul ederek 20 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Karara göre, Akgül'ün dördüncü sınıf öğrencisiyken Üniversitenin Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu'nun kararı ile başvurucunun kaydını yenilemediği gerekçesiyle ilişiği kesildi. Okulda 2004'ten önce herhangi bir sorunla karşılaşmadığı halde 2004'ten sonra üniversite kapısında, Çevik Kuvvet polisleri ve polis panzerlerinin bulunduğu bir ortamda kendisinden başını açmasının istendiğini belirten Akgül, başörtülü derslere ve sınavlara girmesine izin verilmediğinden eğitimine devam edemediğini, devamsızlık sorunu oluştuğunu ve bu sebeple üniversiteden atıldığını belirtti. Akgül, başvuru dilekçesinde üniversiteden ilişiğinin kesilmesi nedeniyle almış olduğu bursları iade etmek zorunda kalmasıyla din özgürlüğü ve eğitim hakkının ihlal edildiğini ileri sürdü. Başvuruyu görüşen Yüksek Mahkeme, Akgül'ün, Anayasa'nın 24'üncü maddesinde güvenceye alınan din özgürlüğü hakkı ile 42'nci maddesinde güvenceye alınan eğitim hakkının ihlal edildiğine oy birliğiyle karar verdi. İhlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılması ve başvurucuya 20 bin lira manevi tazminat ödenmesi kararlaştırıldı.