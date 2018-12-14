FETÖ'nün "bölgeci" sorumlusu hakim karşısında

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Akuş ile avukatı Harun Işık katıldı.

Kimlik tespitinin yapılması ve iddianamenin okunmasının ardından savunmasını alınan Akuş, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

ByLock programını kesinlikle kullanmadığını öne sürerek aleyhindeki tanık ifadelerini reddeden Akuş, "Hakkımda beyanda bulunan 8 tanıktan sadece Ş.Ö'yü tanırım. Onun da neden böyle bir beyanda bulunduğunu bilmiyorum. Bank Asya sadece ekonomik amaçlı kullandığım bankadır. Çalıştığım şirket, maaşları bu bankadan verince hesap açtırdım. Kesinlikle bir talimat veya mali düşünce dışında amaçla bu hesapları açıp kullanmadım. Uzun süredir psikolojik ve fizyolojik rahatsızlıklarım vardır. Beraatime ve tahliyeme karar verilmesini talep ediyorum." dedi.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı ise Akuş'un FETÖ/PDY içerisinde "bölgeci" diye tabir edilen sorumlu statüsünde bulunduğunu, örgütün askeri okullara öğrenci hazırlayan evleriyle bizzat ilgilendiğini ve bir kısım öğrencilerin askeri okul dönemi sonrasında örgütle irtibatını sağladığını anlatarak, sanığın örgüte müzahir bankaya talimatla yüklü miktarda para yatırdığını belirtti.

Akkuş'un, örgüt içerisinde gizli haberleşme sistemi ByLock programını da kullandığını bildiren savcı, Akuş'a "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" suçundan dava açılmasına rağmen eylemlerinin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçu kapsamında kalması nedeniyle 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis içeren bu suçtan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, Akuş'un tutukluluk halinin devamına karar vererek, sanık avukatının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasını hazırlaması için kendisine süre verilmesini kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

- İDDİANAMEDEN

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Davut Akuş'un "Selçuk" kod adıyla örgütün Erzurum'un Palandöken bölgesinde "bölgeci" olarak ifade edilen imamlık vazifesini üstlendiği, örgüte ait öğrenci evlerinden ve bu bağlamda hususi ev olarak ifade edilen askeri okullara öğrenci hazırlayan evlerden sorumlu olduğu kaydediliyor.

Akuş'un örgütsel faaliyetlerini 2010 ila kasım 2017 yılları arasında sürdürdüğü anlatılan iddianamede, sanığın bir kısım öğrencileri bizzat Kara Harp Okulu sınavlarına hazırladığı, okulu kazanan bazı öğrencilerle askeri öğrencilikleri döneminde de ilgilenerek sivil imamlık vazifesini yaptığı, darbe teşebbüsünden sonra saklanması gereken örgüt üyelerinin bulunduğu evlere yiyecek veya erzak gibi malzemeler götürdüğü belirtiliyor.

İddianamede, Akuş'un "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.