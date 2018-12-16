Elektronik kumar makinesi üretimi yapılan işyerine baskın: 2373 parça ele geçirildi

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekiplerince Okmeydanı'nda terör konularının yanı sıra asayiş kontrolleri de düzenli bir şekilde sağlanıyor. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekiplerince, işyerlerinde makine olarak kullanılan elektronik kumar makinelerinin olduğu yerlere ve üretilen mekânlara çeşitli zamanlarda baskınlar düzenledi, kumar makineleri toplandı.

İSTANBUL'A ELEKTRONİK KUMAR MAKİNELERİ DAĞITILIYORDU

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, edinilen istihbari bilgilere göre Şişli İlçesi, Okmeydanı Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde sıfırdan kumar makinesi imalatı yapıldığı, İstanbul'daki işyerlerine kumar makinelerinin bu adresten gizlice dağıtıldığının istihbaratını alınca yeni bir operasyon için düğmeye bastı.

Elektronik Kumar Makinesi üretimi yapılan adrese Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği'ne bağlı ekipler tarafından takibe alındı, kontroller sırasında işyerinin sürekli kapalı olduğu tespit edildi. Dün saat 23.00 sularında Nöbetçi İstanbul Cumhuriyet Savcısı'ndan alınan kararla operasyona başlandı.

Elektronik kumar makinesi üretimi yapılan işyerine baskın

ŞİŞLİ'DE KUMAR MAKİNESİ ÜRETİMİ YAPAN İŞYERİNE BASKIN

Emniyet güçleri ilk başta çevre güvenliğini alarak Okmeydanı'ndaki kilitli işyerinin demir kapısını kırdı. Ekipler, işyerinin içerisine girdiğinde, yaklaşık 220 metrekarelik kolilerin içerisinde sıfırdan üretilen elektronik kumar makineleri için hazırlanan elektronik parçaların yanı sıra işyerinde bunları üretmeye ve birleştirmeye yarayan aparatlarla karşılaştı.

Elektronik kumar makinesi yapımında kullanılan, koli içerisinde olan ya da kolide olmayan malzemeler ve bunun yanı sıra çeşitli aparatlar ve yakalanan malzemenin sayımına göre 2373 parça ele geçirildi. Baskın yapılan dükkânın sahibi V. K, kiracısı S. Ö.'nün Feriköy Polis Merkezi'ne gelmeleri noktasında davet edildi.

KUMAR MAKİNESİ BASKININDA 2373 PARÇA ELE GEÇİRİLDİ

Yakalanan malzemelerin toplamı aparatlar ve yakalanan malzemenin sayımına göre 2373 parça ele geçirildi. Ele geçirilen parçalar arasında şunlar var:

10 tane metal para haznesi, 60 adet ahşap para haznesi, 50 adet metal boyalı para düşürme kanalı, 100 adet langırt makinesi oyun kolu, 31 adet imalat aşamasında metal Frotero ibreli kasalar, 32 adet Fretero ibareli boş kasa, 2 adet Space Master ibareli kumar makinesi, 3 adet Premio Credito ibareli kumar makinesi, 4 adet Suger Genus, 1 adet Frutilandia kumar makinesi, 37 adet kumar makinaları için tuş takımı, 230 adet baskılı tuş plakası, 90 adet baskılı ekran plakası, 130 adet metal giriş aparatı, 300 plastik tuş, 230 adet kumar makinesi ekran kartı, 264 adet Gangdu ibareli para haznesi sıralama aparatı, 250 adet dijital panel tespit edildi.

Ayrıca 1 tane Optimum marka büyük sanayi tipi matkap, makineler için 5 tane hoparlör, 200 adet renkli bağlantı kablosu, 40 adet sigara makinesi 7 adet acil şarj noktası makinesi, 2 adet para ile çalışan elektronik langırt oyun masası ele geçirildi.

Bununla birlikte 154 adet sigara makinesi için orta metal gövde, 12 adet insert mark kâğıt para okuyucu, 5 adet devre şeması, 3 adet lehim makinesi, 1 tane akımölçer, 1 tane tamir anahtar takımı, 1 tane cbok ibareli monitör, 1 adet Haikon monitör, 15 adet çelik döküm kalıp ele geçirildi. Bunların yanı sıra 1 tane de CZ75 boş silah şarjörü de bulundu.