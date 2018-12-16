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Mevlana'nın 745. vuslat yıl d��nümü

'deki Gelibolu Mevlevihanesi'nde, 'nin vuslatının 745. yıl dönümü nedeniyle Şeb-, Arus programı düzenlendi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.12.2018 07:52 Güncelleme Tarihi: 17.12.2018 07:53
Mevlana'nın 745. vuslat yıl dönümü

Etkinlik öncesinde konuşan Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Mevlana'yı rahmetle andığını söyledi.

Tavlı, Mevlana'nın eserlerinin önemine vurgu yaparak, "Bugün bizleri bir araya getiren ve Anadolu topraklarından dünyaya yayılan onun aşk ile yoğrulmuş, hoşgörüyle taşlanmış fikirleridir. Mevlana eserlerini öyle bir aşk ile meşk etmiştir ki vuslatından 745 sene sonra dahi onu yad ediyor, onun düğün gecesinde bir araya geliyoruz." diye konuştu.

Mevlevi üstadı Mustafa Özbağ da dinde ayrımcılığın ve ötekileştirmenin olmadığını belirterek, "Biz buraya bunca yıldır sadece Allah rızasını almak için geldik ve geleceğiz. İslamiyette, dil, ırk, renk ayrımı yoktur. İnsanları ötekileştirmeden ve ayrımcılık yapmadan sevmeliyiz." dedi.

Konuşmaların ardından Karabaş-ı Veli Kültür Merkezi ilahi grubu eşliğinde Bosnadan gelen grup tarafından ilahiler okundu. Daha sonra 45 kişilik Semazen grubunun gösterisiyle mevlevihanede düzenlenen tören sona erdi.

Törene Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile Karadağ'dan Azınlıklardan Sorumlu Bakan Yardımcısı Emir Dacic, Rozaye Müftüsü Emard Ramoviç, Din İşleri Başkanı Rıfat Feyziç katıldı.

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Mevlana'nın 745. vuslat yıl dönümü
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