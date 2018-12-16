Şehit babasına küfür etti

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Ankara'da yapılan basın açıklamasına tepki gösteren Şehit babası N.K.'ya ağza alınmayacak küfürler etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya ve bazı CHP'li milletvekillerinin Keçiören'de İbrahim Akoğlu İlköğretim Okulu önünde 2019 yılı eğitim bütçesine ilişkin yaptığı açıklama sırasında yaşanan olayda, çocuğunu okula getiren bir vatandaş, milletvekillerine seslenerek, "Burası siyaset yeri değil. Siyaset yeri başka yer. Siyaseti gidin, başka yerde yapın" diyerek tepki gösterdi.Şehit babası N.K da okul önünde siyasi açıklama yapılmasını eleştirince CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven şehit babası N.K'ya küfürler etmeye başladı. Çevrede bulunan vatandaşların araya girmesi ile iki taraf da sakinleşti ve kalabalık dağıldı.