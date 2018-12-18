Askerlik süresi düşecek mi? Bakan Akar'dan yeni askerlik sistemi ile ilgili son dakika açıklaması!

Gündemi uzun süredir meşgul eden yeni askerlik sistemine yönelik son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Aralık ayının başındaki kritik toplantının ardından, yeni bir gelişme de dün akşam TBMM Genel Kurulu'nda yaşandı. 'Askerlik süresi kısalıyor mu, askerlik süresi düşecek mi' gibi soruların cevabı yoğun bir şekilde araştırılırken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, en çok merak edilen konulardan biri olan "tek tip" askerlikle ilgili son bilgiyi paylaştı

TEK TİP ASKERLİK Mİ OLACAK?

Tek tip askerlik olarak da anılan sürece dair merak edilen güncel bilgiler şu şekilde: