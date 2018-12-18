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? Bakan Akar'dan ile ilgili son dakika açıklaması!

Aralık ayının başında Milli Savunma Bakanı 'ın başkanlığında yeni sistemine ilişkin toplantı yapılmıştı. İlgili toplantının ardından ile ilgili araştırmalar hız kazanmıştı. Bu gelişmelerin akabinde konu ile ilgili son dakika gelişmelerinin birisi de TBMM Genel Kurulu'nda yaşandı. Bakan Akar, ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Peki, askerlik süresi kısalıyor mu, tek tip ? İşte yapılan açıklamaların eşliğinde konuya dair merak edilenler...

Giriş Tarihi: 18.12.2018 10:26
Askerlik süresi düşecek mi? Bakan Akar'dan yeni askerlik sistemi ile ilgili son dakika açıklaması!

Gündemi uzun süredir meşgul eden yeni askerlik sistemine yönelik son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Aralık ayının başındaki kritik toplantının ardından, yeni bir gelişme de dün akşam TBMM Genel Kurulu'nda yaşandı. 'Askerlik süresi kısalıyor mu, askerlik süresi düşecek mi' gibi soruların cevabı yoğun bir şekilde araştırılırken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, en çok merak edilen konulardan biri olan "tek tip" askerlikle ilgili son bilgiyi paylaştı

TEK TİP ASKERLİK Mİ OLACAK?

Tek tip askerlik olarak da anılan sürece dair merak edilen güncel bilgiler şu şekilde:

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Askerlik süresi düşecek mi? Bakan Akar'dan yeni askerlik sistemi ile ilgili son dakika açıklaması!
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