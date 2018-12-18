Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Rehineleri "canlı kalkan" yapmışlar

Rehineleri "canlı kalkan" yapmışlar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığını işgal eden darbecilerin, karargahı saran polis çemberini kırmak için rehin tuttukları askerleri canlı kalkan yaptığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.12.2018 11:46 Güncelleme Tarihi: 18.12.2018 12:31
Rehineleri canlı kalkan yapmışlar

'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı'nı işgal eden darbecilerin, karargahı saran polis çemberini kırmak için rehin tuttukları askerleri canlı kalkan yapmak istedikleri ortaya çıktı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Rehineleri "canlı kalkan" yapmışlar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN