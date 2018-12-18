Rehineleri "canlı kalkan" yapmışlar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığını işgal eden darbecilerin, karargahı saran polis çemberini kırmak için rehin tuttukları askerleri canlı kalkan yaptığı anların görüntüleri ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 18.12.2018 11:46Güncelleme Tarihi: 18.12.2018 12:31
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı'nı işgal eden darbecilerin, karargahı saran polis çemberini kırmak için rehin tuttukları askerleri canlı kalkan yapmak istedikleri ortaya çıktı.