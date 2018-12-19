Ankara’da Yavaş İstanbul’da İmamoğlu

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CHPParti Meclisi, yerel seçimlere yönelik aralarında İstanbul ve Ankara'nın da olduğu belediye başkan adaylarını açıkladı. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, Adana Büyükşehir Başkan adayı Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı ise Muhittin Böcek oldu. Ancak Yavaş'ın adaylığına 12 PM üyesinin ret oyu vermesiyle Kılıçdaroğlu şok yaşadı. Yavaş'ın adaylığına, muhalifler ve partinin sol kanadında yer alan isimler karşı çıktı.