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’da Yavaş ’da İmamoğlu

EVRİN GÜVENDİK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.12.2018
Ankara’da Yavaş İstanbul’da İmamoğlu
CHP Parti Meclisi, yerel seçimlere yönelik aralarında İstanbul ve Ankara'nın da olduğu belediye başkan adaylarını açıkladı. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, Adana Büyükşehir Başkan adayı Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı ise Muhittin Böcek oldu. Ancak Yavaş'ın adaylığına 12 PM üyesinin ret oyu vermesiyle Kılıçdaroğlu şok yaşadı. Yavaş'ın adaylığına, muhalifler ve partinin sol kanadında yer alan isimler karşı çıktı.
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Ankara’da Yavaş İstanbul’da İmamoğlu
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