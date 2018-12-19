HDP’li eski vekil gözaltına alındı

BUGÜN NELER OLDU

Iğdırve İstanbul'da terör örgütü PKK/ KCK'ya yönelik operasyonda, eski HDP Iğdır milletvekili Kıznaz Türkeli'nin de aralarında bulunduğu 8 zanlı "terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak", "terör örgütünün propagandasını yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı. Soruşturma çerçevesinde, yurtdışında bulunduğu tespit edilen eski HDP Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman'ın da aralarında bulunduğu 3 kişinin arandığı belirtildi. Operasyonlara ilişkin konuşan Iğdır Valisi Enver Ünlü, "Gerektiğinde 5 metre kar da olsa terör örgütü mensuplarını inlerine girmeden, şayet kış üslenmesine geçmeleri halinde ise inlerinde basacağız. Terörün minimize edilmesi için bu sene de çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu.