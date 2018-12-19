İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı

Alınan bilgilere göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, DEAŞ yanlısı faaliyetlerde bulunup örgüt adına eylem tasarladıkları tespit edilen yabancı uyruklu bazı hücre üyelerini tespit etti.



Yapılan tespitlerin ardından dün gece Güngören, Fatih, Gaziosmanpaşa, Bağcılar, Esenyurt, Başakşehir, Ümraniye, Şişli, Sancaktepe, Pendik ve Beylikdüzü'nde 19 adrese baskın düzenleyen polis, 17 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonlarda gözaltına alınan yabancı teröristlerin çatışmalı bölgelere gidip döndükleri ve ülke genelinde eylem arayışında oldukları ileri sürüldü. Yakalanan zanlıların kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda ise DEAŞ'a katılıma dönük vaazların ve propagandaların bulunduğu dijital malzemeler ve yasa dışı kitaplar ele geçirildi.



Küresel terör örgütünün kent genelindeki yapılanmasına karşı çalışmalarını sürdüren İstanbul polisi, örgütün militan kazandırmaya yönelik en önemli kanalına bu operasyonla darbe vurmuş oldu. Operasyonda gözaltına alınan 17 şüphelinin sorgusunun devam ettiği, örgütün diğer uzantılarına yönelik zincirleme operasyonların yapılabileceği öğrenildi.

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