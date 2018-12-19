‘Operasyon kötü fikir’ diyen ABD’li temsilciye tepki

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ABD'ninSuriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, ABD'nin SDG ismini kullanan YPG/PKK ile ilişkisini 2003'ten sonra Irak'ta oluşan duruma benzetti ve örgütün siyasal anlamda Suriye toplumunun bir parçası olması gerektiğini öne sürdü. Özel Temsilci Jeffrey, Washington merkezli Atlantik Konseyi'nde "ABD'nin Suriye politikasının geleceği" başlıklı panelde ABD ile terör örgütü YPG/PKK arasındaki ilişkileri değerlendirdi. ABD ile örgüt arasındaki ilişkinin "daimi" olmadığını savunan Jeffrey, "Biz onlara spesifik bir amaç için destek veriyoruz, bu da DEAŞ'ın yenilgiye uğratılmasıdır" dedi. Jeffrey, TSK'nın yapacağı harekatın kötü bir fikir olduğunu ileri sürdü. Jeffrey'nin sözlerine tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş "ABD, YPG ile değil Türkiye ile işbirliği yapsın" diye konuştu.