BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, dün bir televizyon kanalında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Aday tespitte son noktaya gelindiğini belirten Kurtulmuş, "Büyükşehirler üzerinde, ilçeler üzerinde de çalışmalar yapıldı. Liderler bir kez daha görüşerek son çerçeveyi çizerler. Bizim aday gösterdiğimiz yerde MHP, MHP'nin aday gösterdiği yerlerde ise biz destek vereceğiz. İttifakın ruhuna uygun bir şekilde karşılıklı jestler yapılıyor. Ortak mitingler görebiliriz. Her iki liderin katıldığı mitingler olabilir. Bu da ittifakın toplam oylarına yansıyabilir diyorum. Ocak ayının ilk yarısında büyük bir lansmanla bütün adaylar bir araya getirilip kamuoyuna açıklanır" dedi.