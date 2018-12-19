Sığınakları imha edildi

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Şırnak'ınBestler-Dereler bölgesinde, terör örgütüne ait 23 sığınak imha edildi. Sığınaklarda roketatar, suikast tabancası ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Bestler-Dereler bölgesinde, jandarma komandolar tarafından yapılan operasyonda, PKK'lı teröristlerin kış aylarında kullandığı 23 sığınak ve barınak tespit edilerek imha edildi. Sığınaklarda roketatar, suikast tabancası ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, terörle mücadelenin kararlılıkla süreceği belirtilerek, "Bestler-Dereler bölgesi Şerivan Ormanları'nda yapılan arama/tarama faaliyetleri sırasında, bölücü terör örgütü mensuplarına ait 23 sığınak ve barınakta el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda fünye, kablo, patlayıcı madde ile roketatar, suikast tabancası, çeşitli silahlara ait çok sayıda mühimmat, ilk yardım ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.