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: sanığı emekli polise 6 yıl 3 ay hapis

haberi... 'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik davada yargılanan emekli polis 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.12.2018 20:54 Güncelleme Tarihi: 19.12.2018 20:54
Son dakika: FETÖ sanığı emekli polise 6 yıl 3 ay hapis

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Hamit T. ile avukatı katıldı.

Sanık, savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, ByLock kullanmadığını ve herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını savundu.

Cumhuriyet savcısı, sanığın, ByLock kullandığını, kullanıcı adının "hmt027" olduğunu ve FETÖ elebaşının çağrısının ardından Bank Asya'daki hesabında ciddi artışlar yaşandığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, mevcut durumunun devamına hükmetti.

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Son dakika: FETÖ sanığı emekli polise 6 yıl 3 ay hapis
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