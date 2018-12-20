"Darbe sanığı eski generaller suçtan kurtulmaya çalıştı"

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi, eski korgeneral Demirarslan, eski tümgeneral Hakbilen ve aralarında birçok askerin bulunduğu 137 sanık hakkında verdiği 7 yıl 6 ay ila ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen mahkumiyet kararının gerekçesini tamamladı.

Mahkemenin bin 893 sayfalık gerekçeli kararında, bulundukları görev nedeniyle Demirarslan ve Hakbilen'in mahkemeyi yanıltıcı bilgiler vererek, kendilerini isnat edilen suçtan kurtarmaya çalıştıklarına dikkat çekildi.

Demirarslan'ın birçok üst düzey komutanla yaptığı telefon görüşmesi nazara alındığında darbe kalkışmasına yönelik haberlerin kamuoyuna yansımasından çok daha öncesinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı karargahında meydana gelen kalkışmaya yönelik eylemlerden haberdar olduğuna kanaat getirildiğine vurgu yapılan gerekçeli kararda, sanığın eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanı Tu¨mgeneral Cevat Yazgılı'nın karargaha alınması gayreti içerisindeyken sarf ettiği "Bu kez kendi içimizde çatışmayalım" sözu¨nu¨n olağan koşullarda devlete sadık kesimi ifade etmekten ziyade kalkışma içerisinde bulunanları kastetmekte olduğunun kabul edildiğine işaret edildi.

- "UÇUŞUNU ERTELETTİ"

Dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'ın Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığının karışık olduğunu haber vererek, kendi imkanları ile Eskişehir'e gitmesini istemiş olmasına karşın Demirarslan'ın endişe duymadan Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı'na bağlı Kaklıç Hava Meydan Komutanlığı'na gitmesinin, burada bulunanlar tarafından gu¨venliğinin temin edildiğine vurgu yapılan gerekçeli kararda, Kaklıç'tan hemen ayrılacak gibi uçak hazırlatmış olmasına karşın Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığına vekalet eden eski Albay sanık Ramazan Elmas ile göru¨şmesi sonrası uçuşunu erteletmesine dikkat çekildi.

Demirarslan'ın o gece yaşanan olaylarla ilgili olarak, telefonla görüştüğü Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep'i yeteri kadar bilgilendirmediğine değinilen gerekçeli kararda, Hava Kuvvetleri Komutanlığında ikinci adam olmasına rağmen sorumluluk bölgesinde olan biten olaylarla ilgili bilgi edinmek ve paylaşmak konusunda kayıtsız kalması, sanığın yaptığı savunmaya nazaran sorumluluğu ile bağdaşmadığı kaydedildi.

Gerekçeli kararda, "Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığında darbe kalkışmasından önceden haberdar olduğu, planlamalarda yer aldığı, cumhurbaşkanına karşı gerçekleşecek suikast hazırlıkları içerisinde bulunduğu ve u¨s içindeki darbe kalkışması eylemlerini yönettiği aşikar olan eski Albay Ramazan Elmas ile göru¨şmelerinde cumhurbaşkanına suikast için giden timin içerisinde olduğu hain girişimin neticesinin beklenmesine karar vererek Eskişehir'e gidişini ertelettiği kanaatine varılmış bu nedenlerle sanığın savunmalarına itibar edilmemiştir." denildi.

- "ÖNLEME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ İHMAL ETTİ"

Makamının kendisine yu¨klediği vazifenin gerektirdiği "önleme" yu¨ku¨mlu¨lu¨ğu¨nu¨ ihmal ettiğine işaret edilen Demirarslan'la ilgili şu değerlendirme yapıldı:

"Demirarslan'ın kendilerine 'Yurtta Sulh Konseyi' adını veren cuntacılar tarafından 15 Temmuz 2016'da askeri birliklere gönderilen sözde 'Sıkıyönetim Direktifi' konulu emirler ekindeki görevlendirmeler listesinde kalkışma sonrası 'Hava Kuvvetleri Komutanı' olarak nasbedilmiş olması, her ne kadar bu görevlendirme listeleri görevlerine 'devam' denilen kimi generaller ile ilgili olarak tartışmasız bir delil sayılmayacak ise de 40 yılı aşkın su¨reden beridir başta TSK olmak u¨zere Tu¨rkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu¨tu¨n kurumlarına sızarak devlet yönetimini ele geçirmeyi planlayan FETÖ'nu¨n 17-25 Aralık 2013'te denediği ve fakat sonuç alamadığı nihai hedefinin hayata geçirilmesi için son kozu olarak oynadığı darbe kalkışması sonrasında örgu¨tu¨n kendisinden olmayan veyahut kayıtsız şartsız kendisine biat etmeyeceğini du¨şu¨nmediği birini, TSK'nın belki de en önemli kuvvet komutanlığını teşkil eden Hava Kuvvetleri Komutanlığına getirmesinin mu¨mku¨n göru¨lmemesi karşısında mahkememizce söz konusu görevlendirmenin FETÖ tarafından sanığa verilen özel önem ve duyulan gu¨venin bir delili olarak kabul edilmiştir."

"Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Hakbilen'in de savunmasına itibar edilmediğine vurgu yapılan gerekçeli kararda, bu sanığın sözde "Sıkıyönetim Direktifi"ndeki atama listesinde olduğu gibi kendisini "İzmir ve Manisa illeri Sıkıyönetim Komutanı" olarak manifestosunu ilan ettiğine dikkat çekilerek, İzmir Valiliğinin bir talebi olmadığı halde yu¨ru¨rlu¨kte bulunmayan Emniyet Asayiş Yardım Protokolu¨ (EMASYA) uyarınca Ege Ordusu İstihkam Taburu'nun hazırlanması emrini verdiği hatırlatıldı.

Hakbilen'in, Orgeneral Recep'in emriyle işten el çektirilerek tecrit edildiğinde "İki, iki buçuk saat sonra hepinizi burada vurdururum" diyerek tehditlerde bulunmasının ardından bu kez de Denizli 11. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır'ı aradığını belirterek, "Denizli'yi aradım tanklar yola çıktı, sabah hepinizi kurşuna dizdireceğim." şeklinde tehditlere devam ettiğinin altı çizilen gerekçeli kararda, sanığın darbe kalkışmasına iştirak iradesi içerisinde hareket ettiğinin kabul edildiğine değinildi.