Eski büyükelçi Balık'a yeniden tutuklama kararı

Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün dış politika başdanışmanlığını yapan eski büyükelçi Balık'ı, "Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu" gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırmış, 29 aydır cezaevinde bulunan sanık, konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı kaydıyla hüküm kesinleşinceye kadar tahliye edilmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Balık'ın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine ilişkin mahkeme kararına itirazda bulunmuştu.

Başsavcılığın itirazını değerlendiren Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Balık'ın tutuklanmasına karar erdi.

Mahkeme kararı, sanık Balık cezaevinden tahliye edilmeden uygulamaya konuldu.