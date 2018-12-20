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'de ilk kurşunun atılışının 100. yıl dönümü

'ın Dörtyol ilçesinde, 'de ilk kurşunun atılışının 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.12.2018 09:57
Milli Mücadele'de ilk kurşunun atılışının 100. yıl dönümü

Numune Evler Mahallesi'ndeki İlk Kurşun Anıtı'nda saygı duruşuyla başlayan törende, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından askeri manga saygı atışı yaptı.

Erzin Kaymakamı Dörtyol Kaymakam Vekili Ahmet Demirci, Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, Piyade Albay Ragıp Taygar ile Kuvayımilliye üyelerinden oluşan bir grup anıta çelenk koydu.

Dörtyol Belediye Başkanı Toksoy, törende yaptığı konuşmadı, Milli Mücadele'nin ilk kurşunun Dörtyol'da atıldığını anımsattı.

100 yıl önce Türkmen şehri olan topraklarda atılan ilk kurşunun yurt sathına dalga dalga yayılarak Kurtuluş Savaşı'na vesile olduğunu belirten Yaşar Toksoy, ''Karahasan Paşa, Mehmet Kara Çavuş ve Hasan Tahsin gibi nice ulu kahramanlarımız memleketin her bir yanında gövdelerini ve yüreklerini siper ederek bu kutlu kazanışa liderlik, başbuğluk yapmışlardır.'' dedi.

Törende, günün anısına düzenlenen şiir, kompozisyon ve spor yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Daha sonra ilk kurşunu atan Kara Mehmet ve arkadaşlarının Özerli Mezarlığı'ndaki kabri başında Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

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Milli Mücadele'de ilk kurşunun atılışının 100. yıl dönümü
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