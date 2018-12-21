CHP’li Özcan Işıklar’a yargı yolu açıldı

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Kamunun 94 taşınmazını kanuna aykırı şekilde satarak devleti 140 milyon lira zarara uğratan CHP'li Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar'a ve arkadaşları hakkında İçişleri Bakanlığı'nın soruşturmasına yapılan itiraz başvurusu Danıştay tarafından reddedildi. Böylece Işıklar'a yargı yolu açıldı. 2009'da CHP'li Işıklar'ın belediye başkanı seçilmesiyle birlikte Silivri Belediyesi tarafından arsa statüsü verilerek satışı yapılan 94 adet taşınmazla ilgili olarak AK Partili belediye meclis üyeleri, İstanbul İdare Mahkemesi'ne ve ardından Danıştay'a başvurarak satışların iptalini talep etmişti. Danıştay 8. Dairesi de hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle satışları iptal etmişti.