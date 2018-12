Kaldırıma park edilen araca çarpan görme engelli çocuk konuştu

Ordu'nun Fatsa ilçesinde görme engelli olduğu için kaldırıma hatalı park eden aracı fark edemeyip ona çarpan 14 yaşındaki Murat Yeniyıldız, aynı duruma tekrar düşmemek için insanların araçlarını tekrar kaldırıma park etmemesi gerektiğini söyledi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşayan 3 çocuklu ailenin en büyüğü olan Murat Yeniyıldız, geçtiğimiz günlerde kaydedilen görüntülerle gündeme geldi. Kaydedilen görüntülerde, engelli bir çocuğun hatalı park eden araca çarpması yer aldı. Sakarya Mahallesi Mağazalarbaşı mevkisinde yürüme egzersizi yaptığı esnada görme engelli ve yüzde 96 raporu bulunan 14 yaşındaki Murat Yeniyıldız, hissedilebilir zeminde (görme engelli yürüme yolu) elindeki bastonla ilerlemeye çalışırken kaldırıma hatalı park eden araca başını çarpıyor. Kaydedilen görüntülerde, başını sert bir şekilde hatalı park eden aracın camına vuran çocuk, önüne takılan engelin ne olduğunu anlamak için eliyle kontrol ediyor.



"Yürüyemiyorum, çarpıyorum"

Fatsa Sakarya Ortaokulu Özel Eğitim sınıfında eğitim gören 14 yaşındaki Murat Yeniyıldız, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirlerine yaptığı açıklamada, yolda yürürken en çok kaldırıma hatalı park eden araçların engeline takıldığını dile getirdi. Sürücülerin, kaldırımlara araçlarını park etmemeleri gerektiğini belirten görme engelli Murat Yeniyıldız, "Yürüyemiyorum, çarpıyorum. Araçlar kaldırımda olmadığı zaman sıkıntı yaşamıyorum" ifadelerini kullandı.

Anne Emine Yeniyıldız da sürücülerin araçlarını kaldırımlara park etmemesi gerektiğini söyledi. Benzer durumlarla sık sık karşılaştıklarını vurgulayan anne Yeniyıldız, "Her zaman bunlar oluyor, ne desem boş. Görme engelliler her zaman bunu yaşıyor" şeklinde konuştu.



"O gün kendi kendine ilerlemeye çalışıyordu"

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından bazı vatandaşlar olayı farklı boyuta çekerek, yaşananların numaradan ibaret olduğu şeklinde yorumlarda bulundu. Görüntülerin çekildiği gün yaşadıklarını da anlatan anne Yeniyıldız, şu şekilde konuştu:

"O gün çizgi takibi yapıyorduk. O anda kendisi ileriye doğru gitmeye çalışıyordu. Önündekini de fark edemedi. Bastonu sallamadığı için aracı fark edemedi ve başını vurdu. Ben onu korumadığım zaman hem düşebiliyor, hem de önündeki engellere takılabiliyor."

Baba Recai Yeniyıldız ise araçların kaldırıma park edilmemesi gerektiğini aktardı. Böyle durumlar ile her gün karşılaştıklarını anlatan baba Yeniyıldız, hemen her gün araçlara kafasını çarptığını, kaldırımlardaki engelli yollarının yeterli olduğunu, tek sıkıntının hatalı park edilen araçlar olduğunu ifade etti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki toplarken, vatandaşlar kurallara uymayan sürücülerin cezalandırılmasını istiyor.

