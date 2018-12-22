Başkan’ın Farsça şiir okuması İran’da ilgi gördü

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye-İran İş Forumu'nun açılışında yaptığı konuşmada coğrafyanın ünlü şairlerinden Hafız-ı Şirazi, Genceli Nizami ve Saib-i Tebrizi'den Farsça alıntılar yapması hem İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani başkanlığındaki heyette hem de İran medyasında büyük ilgi uyandırdı. Erdoğan'ın ünlü şairlerin şiirlerini Farsça okumasına İran medyası büyük ilgi gösterdi. Ankara Üniversitesi DTCF Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç "Cumhurbaşkanı Erdoğan, kültür tarihimizi özetlemiş oldu. Dostluğun kalıcılığını vurgularken, 'Siyasi manevralar gelip geçicidir, kültürümüze sahip çıkalım, biz bu coğrafyada birlikteyiz' mesajını verdi" diye konuştu. AA