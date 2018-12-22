BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ümraniye Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin (YEDAM) açılışında konuştu.Madde bağımlılığına dikkat çeken Emine Erdoğan, "Gençlerimizi bataklıklara terk edemeyiz. Milletçe bir seferberlikle bu işin üstesinden gelmek durumundayız. Bizim gücünü iradesinin sağlamlığından alan bir nesle ihtiyacımız var" dedi. Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ve Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk'ün de katıldığı programda konuşan Emine Erdoğan, medyaya büyük bir sorumluluk düştüğünü söyleyerek, "Bazen türü ne olursa olsun bağımlılıklar özendiriliyor. Bir yaşam tarzı gibi sunuluyor. Parlak yaşamlar gençler için rol model olarak gösteriliyor" ifadesini kullandı.Erdoğan, "Çok kritik noktalarda sporun sanatın olumlu etkisini daha iyi kullanmalıyız" ifadelerine yer verdi.