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Emine Erdoğan: Gençlerimizi bataklıklara terk edemeyiz

FURKAN KARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.12.2018
Emine Erdoğan: Gençlerimizi bataklıklara terk edemeyiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ümraniye Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin (YEDAM) açılışında konuştu.

BAĞIMLILIK ÖZENDİRİLİYOR
Madde bağımlılığına dikkat çeken Emine Erdoğan, "Gençlerimizi bataklıklara terk edemeyiz. Milletçe bir seferberlikle bu işin üstesinden gelmek durumundayız. Bizim gücünü iradesinin sağlamlığından alan bir nesle ihtiyacımız var" dedi. Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ve Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk'ün de katıldığı programda konuşan Emine Erdoğan, medyaya büyük bir sorumluluk düştüğünü söyleyerek, "Bazen türü ne olursa olsun bağımlılıklar özendiriliyor. Bir yaşam tarzı gibi sunuluyor. Parlak yaşamlar gençler için rol model olarak gösteriliyor" ifadesini kullandı.

ETKİN KULLANMALIYIZ
Erdoğan, "Çok kritik noktalarda sporun sanatın olumlu etkisini daha iyi kullanmalıyız" ifadelerine yer verdi.
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Emine Erdoğan: Gençlerimizi bataklıklara terk edemeyiz
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