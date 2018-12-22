FETÖ ile mücadele boynumuzun borcu

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Makedonya'nın başkenti Üsküp'te gerçekleştirilen panele, Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem'in FETÖ tepkisi damga vurdu. TİKA desteğiyle MATÜSİTEB ve Uluslararası Balkan Üniversitesi (İBU) tarafından 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı münasebetiyle düzenlenen panelde konuşan Erdem, Mehmet Akif Ersoy, Yahya Kemal Beyatlı, Turgut Özal gibi isimlerin FETÖ tarafından kullanılmasına tepki gösterdi. Erdem, "Bu ihanet son bulana kadar mücadeleyi devam ettirmek hepimizin görevidir, boynunun borcudur. Türk büyüklerinin isimlerinin FETÖ terör örgütü tarafından kullanılıyor olması bizi yaralıyor ve incitiyor" diye konuştu.