Türkmen, Arap ve Kürt aşiretlerinden Türkiye’ye tam destek

Suriyeli aşiret ve kabilelerin kurumsal bir yapıya kavuşarak ortak hareket etmesi amacıyla Türkiye'nin terörden arındırdığı Suriye'nin Azez ilçesinde 'Suriyeli Aşiretler ve Kabileler Meclisi Kongresi' düzenlendi. Toplantıya, terör örgütü PKK/ PYD/YPG'nin varlığından rahatsızlık duyan aralarında Türkmen, Kürt, Arap ve Süryani aşiret temsilcileri ile Astana heyeti ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO temsilcilerinin bulunduğu 150 aşiret ile kabilenin önde gelen 400 ismi katıldı. Kongre'de Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna düzenleyeceği operasyona tam destek mesajları verildi. Toplantı öncesinde Azez'de büyük güvenlik önlemleri alındı. ÖSO ve yerel polislerin yanı sıra Türk güvenlik güçlerinin kontrol noktalarından geçen katılımcılar, detaylı üst aramasından geçirilerek alana alındı. Patlayıcı taramasının yapıldığı ve bombalı saldırı ihtimaline karşı sinyal kesicilerin kullanıldığı alandaki toplantıya aşiret ve kabile reislerinin büyük bölümü yerel kıyafetleriyle katıldı.







UMUT IŞIĞI ERDOĞAN

Suriyeli aşiret ve kabile temsilcilerinin Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekât öncesi bir araya gelip ortak hareket etme amacını deklare eden kongrede söz alan konuşmacılar, Suriye'nin bir an önce özgürlüğüne kavuşması temennilerini dile getirdi. Konuşmalarda, TSK'nın düzenlediği harekâtlarla özgürleşen bölgelerde insanların huzur içinde yaşadığına dikkat çekildi. Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonun da bir an önce başlaması istendi. Aşiretler, Türkiye'nin her koşulda yanında olduklarını ifade etti. İşte toplantıya katılan Türkmen, Arap ve Kürt temsilcilerin değerlendirmeleri:







Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammet Vecihi Cuma: Suriye nüfusunun yarısından fazlasının temsil edildiği bu toplantı, savaş sonrası bozulan Türk, Kürt ve Arap kardeşliğini yeniden inşa etmek için yapıldı. Suriye'nin tüm renkleri ülkenin birlik ve bütünlüğü için bugün hep bir arada bulunuyor. Bölgede Türkiye'nin düzenlediği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtları ile barış ortamı inşa edildi. Şimdi sırada Fırat'ın doğusu var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Bir gece ansızın gelebiliriz' dediğinde bu mazlum coğrafyada yüzbinlerce mazlumun gönlüne umut ışığı oluyor. Fırat'ın doğusu terörist zulmünden kurtulmayı bekliyor. Biz Suriye Türkmenleri olarak bu operasyona sonuna kadar destek vereceğiz.







Afrin Kürtleri'nin temsilcisi Azad Osman: PKK/YPG, ABD ve Esad'ın çıkarlarına hizmet ediyor. Suriye Kürtleri Fırat'ın doğusunda zulüm görüyor. Kısa sürede Fırat'ın doğusu da PKK/YPG'den temizlenecek. Biz kendi ülkemizi kendimiz yöneteceğiz. Kimse Kandil'den gelip bizi yönetemeyecek. ABD'nin yalnız bıraktığı teröristler yenilmeye mahkum olacak. Oradaki kardeşlerimiz kısa sürede kurtulacak.







"AİLELER ESARET ALTINDA"

Münbiçli Arap Aşiret Lideri Keys Abdulkadir Yunus: Fırat'ın doğusuna operasyona destek vereceğiz. Burada bütün aileler ve aşiretler birlikte hareket etmek için bir aradayız. Terör örgütleri ülkemizi yerle bir etti. Münbiç'den kaçmak zorunda kaldık. Aileler yıllardır esaret altında. Bizim gibi yüzbinlerce kişi ailesinin kurtulmasını bekliyor.



AKÇAKALE'DEKİ SURİYELİLER'DEN TÜRK BAYRAKLI SEVGİ GÖSTERİSİ

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yaşayan Suriyeliler cuma namazından sonra düzenledikleri yürüyüşle terör örgütü PKK/PYD'yi protesto etti. Türkiye ve Suriye bayrakları ile ilçede yürüyüş yapan grup 'Erdoğan'ın yanındayız' sloganları attı.



ŞANLIURFA'DA GÜVENLİK TOPLANTISI

Şanlıurfa'da, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce başkanlığında Güvenlik Koordinasyon Toplantısı düzenlendi. Kent merkezindeki bir otelde düzenlenen toplantıya, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Yusuf Ziyaeddin Cavlak ile Şanlıurfa, Gaziantep, Hatay, Kilis, Mardin ve Şırnak'ın valileri, il emniyet müdürleri, il jandarma komutanları ve diğer ilgililer katıldı. Toplantıda, Fırat'ın doğusuna yapılacak harekâtın sınır illerine etkileri değerlendirildi.

