Yalanlar Cumhuriyet’i

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Kadıköy Anadolu Lisesi'nde (KAL) okul yönetiminin, "öğrencileri zorla dini sohbetlere davet ettiğine" dair Cumhuriyet'in iddiası yalan çıktı. Cumhuriyet'in dün "Aklın tarikat isyanı" başlığı ile manşetten verdiği haberde, okul yönetiminin zorla öğrenicileri dini sohbete çağırdığı iddia edildi. Ancak Cumhuriyet'in yalanı kısa sürede ortaya çıktı.Kadıköy Anadolu Lisesi'nde bazı öğrencilerin, kendi aralarında yaptıkları sohbetleri, sanki okul yönetiminin düzenlediği yalanıyla sayfalarına taşıyan gazete okulu hedef haline getirdi. Edinilen bilgilere göre KAL'da öğrenim gören 5-6 öğrenci okul saatleri dışında bazı günler yakın çevredeki bir pastane ya da kafede biraraya gelerek tasavvuf ve dini sohbetler yapıyordu. Bu sohbetlerden bir şekilde haberdar olan mezun öğrencilerle sohbet grubu arasında sözlü tartışmalar yaşandı. Geçtiğimiz günlerde ise KAL'da okuyan yatılı öğrenciler ile gündüz öğrencilerin yaptığı maç sırasında mezun öğrenciler okula geldi. Sanki dini sohbetleri zorla okul idaresi yaptırıyormuş gibi bir algı yaratılarak yönetim protesto edildi. Okul yönetimi ise olayın okul yönetimiyle ilgili olmadığı bilgisini paylaştı.