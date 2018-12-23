Akçakale’de eve dönüş umudu

BUGÜN NELER OLDU

Suriye'ninRakka kentine bağlı Tel Abyad'dan YPG/PKK'nın zulmünden kaçarak Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine yerleşen Suriyeliler, topraklarının terörden temizlenmesini ve eskiden olduğu gibi Akçakale Gümrük Kapısı'nı kullanarak Türkiye'ye ticaret ve ziyaretlerini rahatça yapmayı istiyor.Terör örgütleri ilçemize gelmeden önce huzurumuz da geçimimiz de iyiydi. Önce DEAŞ sonra YPG/PKK hayatımızı kararttı. Ne hastamızı getirebiliyoruz ne cenazemizi.Türkiye'nin Tel Abyad'ı teröristlerden temizleyeceğine inanıyoruz ve güveniyoruz.YPG/PKK ilçeden temizlenirse hem Suriyeli kardeşlerimiz hem biz mutlu oluruz.İnşallah Suriyeliler vatanlarına dönünce onlara geçmiş olsun ziyaretine gideriz.Bu süreçte kapılarını açtılar, ev, iş ve aş verdiler.Türkler hava soğuk olunca odun verdiler, aç olunca ekmek verdiler. Ama artık herkes vatanına dönmek istiyor.YPG/PKK bölgeden temizlenirse herkes için hayırlı olur.Burada çiftçilik yapan, tarlada çalışan ve hayvanlara bakan Suriyeliler var.