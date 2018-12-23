Akçakale’de eve dönüş umudu

Suriye'nin
Rakka kentine bağlı Tel Abyad'dan YPG/PKK'nın zulmünden kaçarak Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine yerleşen Suriyeliler, topraklarının terörden temizlenmesini ve eskiden olduğu gibi Akçakale Gümrük Kapısı'nı kullanarak Türkiye'ye ticaret ve ziyaretlerini rahatça yapmayı istiyor. (Tel Abyadlı Ahmet Enver):
Terör örgütleri ilçemize gelmeden önce huzurumuz da geçimimiz de iyiydi. Önce DEAŞ sonra YPG/PKK hayatımızı kararttı. Ne hastamızı getirebiliyoruz ne cenazemizi. (Tel Abyadlı İbrahim Faysal):
Türkiye'nin Tel Abyad'ı teröristlerden temizleyeceğine inanıyoruz ve güveniyoruz. Hasan Buyruk:
YPG/PKK ilçeden temizlenirse hem Suriyeli kardeşlerimiz hem biz mutlu oluruz. Ali Ekin:
İnşallah Suriyeliler vatanlarına dönünce onlara geçmiş olsun ziyaretine gideriz. Suriyeli Hasen Hamel:
Bu süreçte kapılarını açtılar, ev, iş ve aş verdiler. Suriyeli Ahmet Eldeyni :
Türkler hava soğuk olunca odun verdiler, aç olunca ekmek verdiler. Ama artık herkes vatanına dönmek istiyor. Müslüm Aykurt:
YPG/PKK bölgeden temizlenirse herkes için hayırlı olur. Ubeyd Altun:
Burada çiftçilik yapan, tarlada çalışan ve hayvanlara bakan Suriyeliler var.