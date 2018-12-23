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Akçakale’de eve dönüş umudu

Giriş Tarihi: 23.12.2018
Akçakale’de eve dönüş umudu
Suriye'nin Rakka kentine bağlı Tel Abyad'dan YPG/PKK'nın zulmünden kaçarak Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine yerleşen Suriyeliler, topraklarının terörden temizlenmesini ve eskiden olduğu gibi Akçakale Gümrük Kapısı'nı kullanarak Türkiye'ye ticaret ve ziyaretlerini rahatça yapmayı istiyor.
(Tel Abyadlı Ahmet Enver): Terör örgütleri ilçemize gelmeden önce huzurumuz da geçimimiz de iyiydi. Önce DEAŞ sonra YPG/PKK hayatımızı kararttı. Ne hastamızı getirebiliyoruz ne cenazemizi.
(Tel Abyadlı İbrahim Faysal): Türkiye'nin Tel Abyad'ı teröristlerden temizleyeceğine inanıyoruz ve güveniyoruz.
Hasan Buyruk: YPG/PKK ilçeden temizlenirse hem Suriyeli kardeşlerimiz hem biz mutlu oluruz.
Ali Ekin: İnşallah Suriyeliler vatanlarına dönünce onlara geçmiş olsun ziyaretine gideriz.
Suriyeli Hasen Hamel: Bu süreçte kapılarını açtılar, ev, iş ve aş verdiler.
Suriyeli Ahmet Eldeyni : Türkler hava soğuk olunca odun verdiler, aç olunca ekmek verdiler. Ama artık herkes vatanına dönmek istiyor.
Müslüm Aykurt: YPG/PKK bölgeden temizlenirse herkes için hayırlı olur.
Ubeyd Altun: Burada çiftçilik yapan, tarlada çalışan ve hayvanlara bakan Suriyeliler var.
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Akçakale’de eve dönüş umudu
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