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‘Beni havalimanında bırakıp, tüydü’

’den ihraç edilen ’dan çarpıcı itiraf: Birileri (Kılıçdaroğlu) darbe gecesi beni ’nda bırakıp kaçtı

KENAN KIRAN
KENAN KIRAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.12.2018
‘Beni havalimanında bırakıp, tüydü’

CHP'den ihraç edilen CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaşadıklarını ilk defa anlattı. Öztürk Yılmaz, 15 Temmuz gecesi Kemal Kılıçdaroğlu ile Atatürk Havalimanı'nda bulunduğunu ima ederek, "Bu havaalanının (Atatürk Havalimanı) benim hayatımda çok önemli bir yeri var. O gece birileri (Kemal Kılıçdaroğlu) tüydü burada beni bırakıp tüydüler. Ben ise ilk defa televizyondan 15 Temmuz'u kınayan kişiyim ama başkaları tüydü, kaçtı" dedi.

KERİMOĞLU'NUN EVİNE GİTMİŞTİ!
"Darbeyi kim yaparsa yapsın tankın önüne önce ben çıkarım" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hainlerin tanklarıyla karşılaşmadan Atatürk Havalimanı'ndan ayrıldığı ve Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun evine gittiği tespit edilmişti. Geceyi Bülent Kerimoğlu'nun evinde geçiren Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat'la birlikte ayağında terlik, gelişmeleri televizyondan rahatça izlediğine yönelik fotoğraflar ortaya çıkmıştı.

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‘Beni havalimanında bırakıp, tüydü’
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