İçişleri Bakanlığından flaş açıklama

İçişleri Bakanlığı, 17-24 Aralık tarihleri arasında yürütülen iç güvenlik operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı. Buna göre Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat, Jandarma Komando Birlikleri ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava ve kara unsurlarınca 2 bin 442 operasyon yapıldı. Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 674 terör (PKK/KCK 192, sol 15, DEAŞ 17, FETÖ/PDY 450), 3 bin 306 uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından, 347 düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 4 bin 327 kişi gözaltına alındı. Yurt içinde İçişleri Bakanlığının listesinde gri kategoride aranan "Tekoşer Amed" kod adlı Adnan Sav'ın da arasında bulunduğu 1'i sözde üst düzey toplam 12 (1 ölü, 4 sağ, 7 teslim) terörist etkisiz hale getirildi. 13 Aralık'ta Tunceli'nin Ovacık ilçesi Yoğunçam köyü kırsalında başlatılan operasyonda tespit edilen mağaraya yönelik operasyon ise devam ediyor. Yapılan operasyonlar neticesinde Siirt'te 11, Bitlis'te 5, Van'da 5, Mardin'de 3, Bingöl'de 2, Diyarbakır'da 3 ve Tunceli'de 3 olmak üzere 32 sığınak/barınak/mağara kullanılamaz hale getirildi. 5'i ağır ve uzun namlulu toplam 11 silah, 10 adet el bombası, 252 kilogram patlayıcı madde, 8 adet EYP/mayın imha edildi, 978 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi.

Uyuşturucu ve kaçakçılıktan 3 bin 306 gözaltı

Uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 2 bin 295 operasyonda ise 455 kilogram esrar, 61 kilogram eroin, 500 gram kokain, 12 kilogram afyon, 6 kilogram sentetik kannabinoid, 7 kilogram metamfetamin, 62 bin 112 adet ectasy, 2 bin 200 adet captagon, 6 bin 803 adet sentetik ecza, 40 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ayrıca 233 bin 114 paket kaçak sigara, 21 bin 753 litre kaçak alkollü içki, 50 bin 303 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Bu operasyonlarda 3 bin 306 kişi gözaltına alındı.

Siber suçlarda 270 kişi hakkında işlem uygulandı

Siber suçlarla mücadelede terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 302 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda tespit edilen 270 kişi hakkında yasal işlem uygulandı. Düzensiz göçle mücadelede ise 660'ı denizlerde olmak üzere toplam 4 bin 412 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt içine girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık eden 347 organizatör de gözaltına alındı.