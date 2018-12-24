Metin Akpınar ve Müjdat Gezen’e darbe soruşturması

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, katıldıkları televizyon programında "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak hakaret içerikli sözler söyleyip darbe ve ölüm tehdidinde bulundukları" gerekçesiyle oyuncu Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlattı. Başsavcısı İsmail Uçar'ın talimatıyla başlatılan soruşturmada, iki sanatçının Halk TV'de iç savaş ve darbe çağrısında bulunmasına yönelik sözlerinin incelenecek. Akpınar ve Gezen, 21 Aralık'ta gazeteci Uğur Dündar'ın Halk TV'deki Halk Arenası adlı programında skandal sözler sarf etmişti.Progamdaki konuşmasında AK Parti tabanını 'Artarak çoğalan bir gergedan virüsü' diye tanımlayan Akpınar, "Bunların karşısında ancak insan olarak, insanlığımıza sahip çıkarak saf dışı etmek zorundayız. Başka çaremiz yok. Aksi halde bırakın sokakta hak aramayı, iç savaşa kadar gideriz. Bu kutuplaşma ve karmaşadan kurtulmamızın tek çaresi demokrasidir. O noktaya ulaşabilirsek kavga gürültü olmadan bu işin içinden çıkarız. Ulaşamazsak ise belki lideri ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki de başka liderlerin yaşadığı kötü sonları yaşayabilirler" ifadelerini kullanmıştı. Akpınar, "Mustafa Kemal dışında kim Rusya'ya döndüyse iktidardan gitti. Adnan Menderes randevu aldı, ihtilâl oldu. Süleyman Demirel aynı şekilde kuzeye döndüğü zaman ihtilâl oldu. Bakalım darısı kimin başına" diyerek darbe çağrısında bulundu."Uğur Dündar ile Halk Arenası"na maksatlı şekilde konuk edilen sözde gazeteci ve sanatçılar, Başkan Erdoğan ve Türk milletine hakaretler savurmaya devam ediyor. Daha önce de Mine Kırıkkanat, Halk TV'deki aynı programda tepki toplayan açıklamalar yapmıştı. Bu rezaleti görmezden gelen RTÜK, kanalın kapatılması yerine idari para cezası vermekle yetinmişti. RTÜK'ün bir şekilde Halk TV'yi koruması tepkiyle karşılanmıştı. RTÜK'ün bu kez ne karar alacağı merak ediliyor.