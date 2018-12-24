Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın davasında 4 sanık tutuklandı

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Batman'ın Kozluk ilçesinde, Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırı sırasında yoldan geçen araçta bulunan Müzik Öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın şehit olduğu, 2 kişinin de yaralandığı olayla ilgili açılan davanın görülmesine devam edildi.Batman 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu yargılanan Lazgin E. ve tutuksuz yargılanan Mehmet F., Maşuk Ç., Necat E. ve Menderes E. hakim karşısına çıktı. Savcı mütalaasında sanıklar hakkında silah sağlama suçundan 16,5 yıldan 25 yıla kadar hapis istedi. Savcı ayrıca 4 tutuksuz sanığın tutuklanmasını istedi. Mahkeme heyeti 4 tutuksuz sanığın tutuklanmasına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.