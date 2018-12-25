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’ın asıl hedefi adil bir dünyanın kurulmasını engellemekti”

MUSTAFA KAYA
MUSTAFA KAYA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.12.2018
“17-25 Aralık’ın asıl hedefi adil bir dünyanın kurulmasını engellemekti”
Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi (TÜRKAD) tarafından İstanbul Üniversitesi'nde "17-25 Aralık FETÖ'nün Yargı Darbesi" sempozyumu düzenlendi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "28 Şubat, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz'da asıl hedef, Türkiye öncülüğünde adil bir dünya kurmanın engellenmesine ilişkin operasyonlar sürecidir" diye konuştu. TİM Genel Sekreteri ve SABAH Yazarı Prof. Dr. Kerem Alkin de, başta 17-25 Aralık olmak üzere tüm kumpas girişimlerinin Türkiye'nin toparlanmasına karşı küresel güçler tarafından planlandığını belirterek, "Ancak Başkan Erdoğan'ın kararlılığı sayesinde emellerine ulaşamamışlardır" dedi. TÜRKAD Başkanı Mehmet Sarı ise "Hukuksuz soruşturmalarla bazı şebekeler Türkiye'de kriz çıkarmaya çalışmıştır" ifadesini kullandı.
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“17-25 Aralık’ın asıl hedefi adil bir dünyanın kurulmasını engellemekti”
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