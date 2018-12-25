SABAH yazdı, CHP’li Daşgın’ın kaçak katı yıkıldı

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CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Genel Sekreteri Hüseyin Daşgın, Köyceğiz gölü manzaralı 2 katlı evine kaçak kat yaptırıp, yasal tarihten sonra yaptığı halde İmar Barışı kapsamına sokmaya çalışmıştı. SABAH'ın gündeme getirdiği skandal üzerine inceleme yapan müfettişler, Daşgın'ın kaçak katı için e-devlet üzerinden aldığı Yapı Kayıt Belgesi'nin iptal edilmesini istedi. Köyceğiz Belediyesi kaçak katı mühürleyerek Daşgın'a 12 bin 238 lira idari para cezası kesti. Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü de Daşgın hakkında suç duyurusunda bulundu. Bu gelişmelerin ardından Daşgın, kaçak katı yıktırdı. Daşgın, "Yüklenici firmam yapılan işlemin İmar Barışı'na uygun olduğunu ve tüm yasal belgelerini aldığını söyledi. Ancak, Muğla Çevre Şehircilik Müdürlüğümüz, İmar Barışı'na uygun olmadığına dair tutanak düzenlemiş" dedi.