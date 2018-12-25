Suudi Büyükelçi Abdülkerim el-Harîcî'den önemli mesajlar

Büyükelçi el-Harîcî konuşmasında, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 18.05.2018 tarihinde İstanbul'da yapılan olağanüstü zirvesinde, ülkesinin Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr tarafından, 13 Kasım 2017 tarihinde Kudüs konusunda İstanbul'da İslâm işbirliği teşkilatı tarafından gerçekleştirilen toplantıda da İslami İşler Davet ve İrşat bakanı Şeyh Salih b. Abdülaziz b Muhammed Ali eş-Şeyh tarafından temsil edildiğine işaret etti. Büyükelçi konuşmasına şöyle devam etti:

FİLİSTİN SORUNUNA YAKLAŞIMI AYNI ŞEKİLDE SABİT KALMIŞTIR

"Suudi Arabistan ülkesi, kurucu kral Abdülaziz b. Abdurrahman Âli Suud liderliğinde kurulduğu günden bu yana Filistin meselesini ülkenin dış politikasının ve devletlerarası ilişkilerinin ekseni olarak kabul etmiş, bu süre içerisinde değişen yedi kral döneminden son kral Hadimu'l Harameyni'ş Şerifeyn Kral Selman b. Abdülaziz'e kadar da Filistin sorununa yaklaşımı aynı şekilde sabit kalmıştır. Kral, Filistin davasının destekçilerinin, Filistin halkının meşru haklarına ulaşmasını ve kavuşmasını isteyenlerin, başkenti Kudüs olan bağımsız bir devletlerinin olmasını savunanların ve işgalci Yahudi siyaseti tarafından üretilen bahanelerden herhangi bir bahane altında haklarının çiğnenmesine karşı çıkanların ön safında yer aldı. Meşru bağımsızlık haklarına ilave olarak işgal altında bulunan Arap bölgelerindeki yasadışı yerleşim yerlerinin genişlemesine de tam olarak karşı çıkmıştır."

SON DERECE ÜZGÜN OLDUĞUNU İFADE ETMİŞTİ

Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Amerika Birleşik Devletlerinin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması karşısında ülkesinin tavrı hakkındaki soruya ise şöyle cevap verdi: "Suudi Arabistan bu konuda resmi bir açıklama yayınladı. Bu açıklamada bu ilan nedeniyle son derece üzgün olduğunu ifade etmiş, böyle haksız ve sorumsuz adımın ciddi sonuçlar doğuracağına vurgu yapmıştır. Ayrıca, Kudüs'teki Filistin halkının, ilgili uluslararası kararlarla güvence altına alınan, uluslararası toplum tarafından tanınmasını ve desteklenmesini sağlayan tarihi ve kalıcı haklarına karşı Amerikan hükümetinin büyük bir önyargı teşkil eden kararını kınadığını da ifade etmiştir."

Suudi Arabistan'ın Filistin halkına yönelik maddi desteği ile ilgili olarak büyükelçi, Hadimu'l Haremeyn'ş-Şerifeyn Kral Selman b. Abdülaziz'in, 2018 Mart ayında Arabistan'ın Dahran kentinde yapılan son 29. Arap zirvesinde zirvenin ismini "Kudüs Zirvesi" olarak ilan ettiği gibi Kudüs'teki İslami Vakıflar Destek Programına 150 milyon $, yine Birleşmiş Milletler Filistin Mültecileri Yardım ve İş Ajansına (UNRWA) 50 milyon $ bağışta bulunduğunu da ilan etmiştir. İnsani ve kalkınma organları yanında Suudi Arabistan, Birleşmiş Milletler Filistin Mültecileri Yardım ve İş Ajansı'nın (UNRWA) önemli ve tutarlı bir ortağıdır.

2018'de, beş bölgedeki projeleri de içeren UNRWA'ya 160 milyon $ 'dan fazla bağışta bulunmuştur. Ajansın son yirmi yılı boyunca Krallığın yaptığı katkı toplamı yaklaşık 1 milyar dolar civarında olup bununla Krallığın UNRWA'ya bağış yapan ülkelerin başında yer almaktadır. Buna ilave olarak Suudi Arabistan son yirmi yıl içerisinde, insanı ve barınma yardımlarına ilave olarak Filistin halkına 6 milyar dolar tutarında yardımda bulunmuştur.