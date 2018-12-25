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'den 'taki terör saldırısına kınama

yapılan açıklamada, " vilayetine bağlı ’de meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınıyoruz." denild

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.12.2018 23:26

Türkiye, Irak'ın Musul kenti Telafer ilçesinde meydana gelen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Musul vilayetine bağlı Telafer'de meydana gelen bombalı saldırı sonucunda hayatını kaybedenler ve yaralananlar olduğu büyük üzüntüyle öğrenilmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyor, Telaferli Türkmen soydaşlarımız başta olmak üzere kardeş Irak halkına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz. Türkiye, Irak'ın terörle mücadelesini ve ülkede kalıcı barış ve istikrarı sağlama yönündeki çabalarını desteklemeyi sürdürecektir."

Daha çok Türkmenlerin yaşadığı Irak'ın Musul kentine bağlı Telafer ilçe merkezinde park halindeki bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetmiş, 13 kişi yaralanmıştı.

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Türkiye'den Irak'taki terör saldırısına kınama
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