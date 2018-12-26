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'ye yönelik "ankesörlü telefon" operasyonu

merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında 23 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı verildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.12.2018 10:33 Güncelleme Tarihi: 26.12.2018 10:34
FETÖ'ye yönelik ankesörlü telefon operasyonu

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında örgütün "mahrem abileri" tarafından ankesörlü telefonlardan ardışık olarak arandıkları tespit edilen 23 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüpheliler arasında Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızlarında görevli hava pilot yüzbaşı A.O.A'nın da bulunduğu öğrenildi.

Harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Konya merkezli 11 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonda, Türk Yıldızları pilotu yüzbaşı A.O.A'nın da gözaltına alındığı öğrenildi.

Polis tarafından başlatılan operasyon sürüyor.

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FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon" operasyonu
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