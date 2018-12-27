AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türk heyeti cumartesi günü Rusya’ya gidecek

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti MYK Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün gerçekleştirildi. Toplantı sonrası açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD'nin Suriye'den çekilmesine ilişkin bir soru üzerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan oluşacak heyetin cumartesi günü Rusya'ya gideceğini söyledi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un da yıl başından sonra Türkiye'ye geleceğini belirten Çelik, özetle şu açıklamaları yaptı:İstanbul adayımızı cumartesi günü saat 14.00'te Sinan Erdem'deki törende açıklayacağız. 1 Ocak Salı günü de Ankara Kapalı Spor Salonu'nda Ankara adayımız ve ilçe adaylarımızın tanıtımıyla ilgili toplantı yapacağız.(Bahçeli'nin dünkü açıklamaları) Sayın Cumhurbaşkanımız, bundan büyük bir memnuniyet duyduğunu telefonla arayıp Sayın Bahçeli'ye bildirdi, tebrik ve teşekkürlerini illeti. FETÖ'nün devletin tüm birimlerinden kazınması konusun MHP ile yüzde 100 görüş birliğindeyiz.(İsrailli bakanın hakaret içeren sözleri) İsrail Adalet Bakanının boyu, Cumhurbaşkanımızı eleştirmeye yetmez.(Kılıçdaroğlu'nun sözleri) AK Parti iktidara geldiğinden beri pek çok siyasi müsveddeyi temize çekmiştir, 31 Mart akşamı da Sayın Kılıçdaroğlu'nu temize çekecektir.(Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in Cumhurbaşkanı'na yönelik sözleri) Eleştiri kapsamında değerlendirilmesi söz konusu değildir, dünyanın her yerinde insanlık suçudur.