Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar!

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Devletin mahalle ve köy halkı üzerindeki gözü kolu, mahalle ve köy halkının da temsilcileri olarak sizlere çok önem veriyoruz. Muhtarlarımızı üzen beni de üzer. Muhtarlarımızı memnun eden beni de memnun eder. SGK primlerinin devlet tarafından ödenmesine imkan sağladık. Muhtar maaşlarını geçmişle kıyaslanmayacak seviyeye çıkardık.

YAHU BAY KEMAL BEN SENİN CUMHURBAŞKANIN OLMAYA MERAKLI DEĞİLİM

Bu salondaki manzara Türkiye'deki demokrasinin nasıl ahenk içinde işlediğinin en bariz örneğidir. Demokrasiyi herkes böyle anlamıyor. Ana muhalefetin başındaki zat şahsımı bu göreve meşru şekilde gelmediğimi iddia ediyor ve 'Benim Cumhurbaşkanım değilsin' diyor. Yahu Bay Kemal ben senin cumhurbaşkanın olmaya meraklı değilim.

TERÖRİSTLERLE EL ELE YÜRÜYENE BENİM MİLLETİM YÜRÜ DEMEZ

Milletimin cumhurbaşkanıyım. Sen yüzde 52.6'ya ihanet edemezsin. Bugüne kadar ettiğin için de bir yaraya merhem olamadın. 31 Mart'ta olamayacaksın. Teröristlerle el ele yürüyene benim milletim yürü demez.

AK Parti olarak tesis ettiğimiz istikrar ve güven ortamının faydalarını görerek yeni yönetim sistemini en az yüzde 50+1 destek üzerine kurduk.

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