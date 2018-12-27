Darbe çığırtkanlarına RTÜK’ten ceza yağdı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), halkın büyük tepkisini çeken yayınların adresi FOX Tv ve Halk Tv için harekete geçti.

RTÜK uzmanları, FOX Ana Haber sunucusu Fatih Portakal ile Halk TV'deki Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in katıldığı Halk Arenası programının yayınlarını inceledi. Kurul oy çokluğuyla aldığı kararda iki kanala 'toplumu kin ve düşmanlığa tahrik etmek, toplumda nefret duyguları oluşturmak, eleştiri sınırlarını aşmak ve tarafsızlık ilkesini esas almamak' gerekçesiyle ceza kesti. Ayrıca FOX TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisinde aile kurumuna ters düşen sahnelerin yer alması da kesilen cezaya konu oldu. Bu kapsamda 1 milyon TL para cezası verilen FOX, Ana Haber bültenini 3 gün yayımlamayacak. Halk TV'ye ise 80 bin TL para cezası verilirken, Halk Arenası programının da 5 kez yayımlanması yasaklandı.

RTÜK'ten FOX Tv ve Halk Tv'ye ceza

SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

FOX Ana Haber'i sunan Fatih Portakal'ın Fransa'daki sarı yelekliler eylemi üzerinden Türkiye'de de ikinci Gezi Olayı benzeri bir provokasyon için insanları sokağa çağıran konuşması büyük tepki almış, birçok STK 'insanları ayaklanmaya davet ettiği' iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da 'Bilmezsen haddini, millet patlatır enseni' sözleriyle sert tepki göstermişti. Halk TV'de Uğur Dündar'ın sunduğu Halk Arenası programına konuk olan Metin Akpınar ile Müjdat Gezen ise Başkan Erdoğan'a demokrasi kisvesi altında darbe ve ölüm tehdidinde bulunmuşlardı. Erdoğan bu sanatçılara, "Sanatçı müsveddeleri" diyerek cevap vermiş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlatmıştı. Mahkemeye çıkarılan Akpınar ve Gezen "mizah kılıfı"yla sözlerinden çark etmişler, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmışlardı.